مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف سارقا وتُحبط نشاط مشتبه بهما بعمليات سرقة في المعاملتين
أمن وقضاء
2025-12-09 | 10:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف سارقا وتُحبط نشاط مشتبه بهما بعمليات سرقة في المعاملتين
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بعد ادّعاء إحدى المواطنات لدى فصيلة برمّانا في وحدة الدرك الإقليمي ضدّ المدعو: ش. ز. (مواليد 1973، لبناني) بسرقة مبلغ 9،000 دولار أميركيّ، وخاتم، وأساور ذهبيّة تُقدّر قيمتها بحوالي 4000 دولار أميركي من داخل غرفة نومها، باشرت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد مكان وجود السّارق، وتوقيفه.
وأفادت المديرية العامة في بلاغ، بأنه بنتيجة المُتابعة، تم رصده في محلة بعبدات من قبل إحدى دوريّات المفرزة، وتوقيفه بعد قرابة السّاعتين من الادّعاء. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه أقدم على السرقة من داخل غرفة المدعية على مراحل.
وبحسب البلاغ، فإن معلومات توافرت للمفرزة عن قيام أشخاص بعمليات سرقة في منطقة المعاملتين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الحثيثة، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان كلا من:
- م. خ. (مواليد 1994، لبناني) على متن دراجة آلية من دون لوحات تسجيل - لون أسود.
- ت. ع. (سوري بحسب أقواله)
لإقدامهما على أخذ صور فوتوغرافية داخل مواقف فندقَين في محلة المعاملتَين في أوقات مختلفة.
وقد تبيّن وجود مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل بحقّ الأوّل، ومذكّرة توقيف بجرم حرق بحقّ الثاني. كما تبيّن أنّ الدراجة الآلية مسروقة موضوع بلاغ بحث وتحرّ صادر عن فصيلة برج البراجنة.
وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مفرزة استقصاء جبل
سرقة
المعاملتين
توقيف
التالي
شعبة المعلومات أوقفت مشتبهًا به نفّذ مع شريكته عمليات سرقة احتيالية من محال لبيع الكحول
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
السابق
