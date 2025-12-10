قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في كسروان

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَيْن مجهولَيْن بترويج المخدّرات، على متن دراجة آليّة مجهولة المواصفات في مناطق كسروان.



على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّجَيْن المذكورَيْن، وتوقيفهما.



وتبيّن أنهما يُدعيان ر. ز. (مواليد عام 1996، لبناني) م. غ. (مواليد عام 2002، سوري)



وفي تاريخ 21-11-2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن دراجة آليّة في محلة أدونيس، حيث كمنت لهما وأوقفتهما وضبطت الدراجة.



بتفتيشهما والدراجة، عُثر على:



19 مظروفًا ورقيًّا بداخلها مادة الكوكايين



9 طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين



كيسين يحتويان مادة الماريجوانا، وآخَرَين يحتويان مادة حشيشة الكيف



ورق لف، وأوراق سانيتا



هاتفَيْن خلويَّيْن، ومبلغ مالي



بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات في مناطق كسروان على متن الدراجة الآليّة، التي أوقفا على متنها.



وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.