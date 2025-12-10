الجمارك تضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد داخل مستودع في بيروت

أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان، أنه وبعد عملية رصد ومتابعة ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك - بيروت مستودعاً يقع ضمن نطاق محافظة بيروت يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية، والتي يفوق عددها الـ٥٠ دراجة مخالفة لشروط الاستيراد، حيث تم حجز الدراجات ونقلها من المستودع.



وأكدت المديرية العامة أن القوى الجمركية تستكمل التحقيقات والمتابعة مع الجهات المعنية لمنع إدخال أو بيع مثل هذه الدراجات في الأسواق المحلية.