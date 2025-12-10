الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة

حذّرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من متابعة موقع NANO CLEAN أو أي من صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وعدم شراء أي منتج منه، إذ تبين بنتيجة المتابعة أنه "تابع لكيان العدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة".