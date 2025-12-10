الأخبار
أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا
أمن وقضاء
2025-12-10 | 07:04
أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا
انطلاقًا من حرص المديرية العامة لأمن الدولة على حماية الامن الاقتصادي ومنع تسويق بضائع غير معروفة المنشأ، قامت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة، بتاريخ 7/12/2025، بدهم أحد المحال في محلة صبرا العائد للمدعو (م. د.)، حيث صادرت كمية من الأحذية تحتوي على ملصقات ترمز إلى كيان العدو.
وأجري التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدولة
أحذية
مجهولة
المصدر
التالي
ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
السابق
