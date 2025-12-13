بعد الفيديو عن إشكال في يانوح الجنوبية إثر تفتيش الجيش لأحد المباني... اليكم حقيقة ما حصل

علمت الـLBCI أنه في أثناء مهمة للجيش بمعاونة "اليونيفيل" بطلب من لجنة "الميكانيزم" في تفتيش بعض الاملاك الخاصة في بلدة يانوح الجنوبية، حصل التفتيش برضا الاهالي ولم يتم العثور على أي شيء، فتجدد الطلب بالدخول الى احدى الاملاك الخاصة التي سبق تفيتشها، ما أدى الى سوء تفاهم مع بعض الاهالي سرعان ما تم حله.