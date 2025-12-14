مداهمة وتوقيف لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الشمال بجرم مخدّرات في أكروم

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها وملاحقة المتورّطين فيها، بتاريخ 12-12-2025، نفذت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الشمال التابع لوحدة الشرطة القضائية كمينًا محكمًا في أكروم – الرويمه أسفر عن توقيف كلّ من:

– ع. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)

– ع. إ. ح. (مواليد عام 2010، لبناني)

وخلال المداهمة، ضبط بحوزتهما حوالى /4/ كلغ من مادّة بيضاء يُشتبه بأنّها كوكايين، مغلّفة ومعدّة بطريقة احترافية.

التحقيق جارٍ تحت إشراف القضاء المختصّ.