الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مطعم في ريفون

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "عند الساعة العاشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة من تاريخ اليوم، أخمد عناصر الدفاع المدني حريقًا اندلع داخل غرفة مخصّصة للنراجيل، ملاصقة لأحد المطاعم في بلدة ريفون. وقد حالت سرعة تدخّل العناصر دون امتداد النيران إلى باقي أقسام المطعم".