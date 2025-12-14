غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة: فطومة علي الشيدون (مواليد عام 1988، سورية) التي غادرت بتاريخ 11-12-2025، منزلها الكائن في بلدة شمسطار إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتّى تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية العامة من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر شمسطار في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف ٣٣٠٦٧٨ – 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.