روابط التعليم الرسمي: إضراب واعتصامات الأربعاء اعتراضًا على المماطلة في تحقيق المطالب

حذرت روابط التعليم الرسمي (الثانوي المهني، والأساسي) في بيان من "الاستمرار في سياسة المماطلة"، وحملت جميع المعنيين "المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تؤول إليه الأمور في القطاع التربوي وسائر القطاعات أمام استمرار التجاهل، والتحذير أن هذا الطريق نهايته الانفجار الكبير".



ولخصت مطالبها بالتالي: "إقرار زيادة عادلة وفورية لجميع الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي. مضاعفة الرواتب ٣٧ ضعفاً بدءًا من ٢٠٢٦/١/١. زيادة أجر ساعة المتعاقد بما يتناسب مع القيمة المضافة. ضم العطاءات إلى صلب الراتب ومن دون تأخير وإنصاف فوري للمتقاعدين بما يحفظ لهم حياة كريمة".



وأعلنت "عقد مؤتمر صحافي في مبنى الروابط عند الأولى من بعد ظهر من يوم غد مع الإضراب العام يوم الأربعاء ١٧ الحالي في المؤسسات التربوية كافة بالاضافة الى تنفيذ اعتصامات عند الساعة ١١:٠٠ من قبل ظهر يوم الأربعاء كما يلي : اعتصامات في المناطق في الأماكن التي تقررها مكاتب الفروع . اعتصام مركزي الفرعي بيروت وجبل لبنان في ساحة رياض الصلح مقابل مبنى المالية".



وإذ أكدت تمسكها بحقوق الأساتذة والمعلمين حمّلت "الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو تداعيات ناتجة عن تجاهل هذه المطالب".