تخلية سبيل رئيسة إقليم طرابلس للجمارك في الشمال

أصدرت قاضية التحقيق في الشمال جوسلين متى قراراً قضى بتخلية سبيل رئيسة إقليم طرابلس للجمارك في الشمال باسكال إيليا.



وكانت إيليا قد أوقفت على ذمة التحقيق، بقرار من النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو مع رئيس مرفأ طرابلس للجمارك عزام الكنج، وذلك على خلفية تحقيق كانت قد عرضته إحدى المحطات التلفزيونية حول خمس حاويات دخلت الى المرفأ وسلكت المسار الأحمر جمركياً، بقرار من الكنج على الرغم من أن حاجز الأمن سجّل فارقاً في وزن الحاويات قاربَ 50 طناً.



وكان وكيلها المحامي جورج الخوري قد تقدم بطلب تخلية سبيلها.