جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

في وقت يستعد قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمشاركة في اجتماع باريسي قد يكون مقدمة لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، نظم الجيش اللبناني جولة في قطاع جنوب الليطاني مخصصة للدبلوماسيين المعتمدين في لبنان من سفراء وملحقين عسكريين وقائمين بالاعمال لعرض ما حققه الجيش في المنطقة منذ وقف اطلاق النار واعادة انتشاره في المنطقة.



ومن ابرز الدبلوماسيين المشاركين وفقا لمعلومات الـLBCI، هم سفراء كل من الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية ومصر في حضور قائد الجيش ووفد دبلوماسي من وزارة الخارجية والمغتربين.



واتسهلت الجولة بعرض لما حققه الجيش في مركز قيادة قطاع جنوب الليطاني ومن المفترض ان تستكمل في معيانية ميدانية على احد مراكز الجيش ومنشأة سابقة لحزب الله.