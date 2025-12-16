قوى الأمن الداخلي أعلنت عدد الشكاوى المبلغ عنها عن حالات العنف الاسري

علنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عدد الشكاوى المبلغ عنها على الخط الساخن 1745، خلال شهر تشرين الثاني، وفقا للآتي:



عنف جسدي:57، عنف جنسي:0، عنف معنوي:13، عنف إقتصادي:0، غير ذلك:0.