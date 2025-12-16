الأخبار
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها

أمن وقضاء
2025-12-16 | 08:06
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها

توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية عن إقدام أشخاص على تأليف عصابة لاستئجار سيّارات وتزوير مستنداتها وبيعها، وبعد أن قاموا بتنفيذ أكثر من 12 عمليّة، لاذوا بالفرار إلى خارج الأراضي اللّبنانية.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تم تحديد كامل أفراد العصابة المذكورة، كما توافرت معطيات عن نيّتهم في الدّخول إلى لبنان خلسةً، عبر الحدود اللبنانية - السورية، لاستكمال نشاطهم الإجرامي، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمكّن المكتب من توقيفهم بعمليّتين نوعيّتين في العريضة وضبية، وهم كلٌّ من:

- هـ . ع. (مواليد عام 1994، لبناني الجنسيّة) وهو موقوف سابق لمرّات عدة بحرم تزوير، وضُبِطَ بحوزته هويّات لبنانيّة، رخص قيادة، شهادات أنقاض سيّارات، ورخص سير مركبات، كلها مزوّرة.

- ش. ح. (مواليد عام 1991، عراقية الجنسيّة) وهي زوجة الأول وتشاركه في عمليات استئجار السيارات.

- ي. س. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسيّة) المعروف بـ"دائي كرم"، أوقف سابقًا مرّات عدّة بجرم تزوير، احتيال، تحرّش وابتزاز فتيات، وسرقة مصاغ ومجوهرات، وضُبِطَ بحوزته رخصة سير مركبة مزوّرة، وقطعة من الذهب المزيّف.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتّحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على تأليف عصابة تقوم باستئجار مركبات آلية من مكاتب لتأجير السيارات، ومن ثم تزوير مستنداتها لدى أحد الأشخاص المطلوبين (العمل جارٍ لتوقيفه) ليُصار بعد ذلك إلى بيعها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم وتعرّفوا إليهم، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة، الكائن في ثكنة العقيد الشّهيد جوزف ضاهر – بوليفار كميل شمعون، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 292724-01 أو 289000-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

سرقة

سيارات

