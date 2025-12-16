سلسلة توقيفات لمطلوبين بجرائم مختلفة نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لتعزيز الأمن وتوقيف المطلوبين للعدالة، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخَي 4 و 10-12-2025، من توقيف مطلوبَين للقضاء في بلدة سعدنايل البقاعيّة، وهما:



- ب. هـ. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم تعاطي مخدّرات.



- ط. ع. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)، وهو مطلوب بموجب مذكرّة توقيف بجرم تجارة وترويج مخدّرات.



وكذلك، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر المفرزة، بتاريخ 13-12-2025 من توقيف مطلوبَين للقضاء في بلدة الدّلهميّة – زحلة، وهما:



- ح. أـ (مواليد عام 1996، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم خطف.



- م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)



وعُثِرَ بحوزتهما على 90 حبة مخدرة، 8غ. من مادّة حشيشة الكيف، دفترَين ورق لف، وهاتفَين خلويَّين.



وبتاريخ 16-12-2025 تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة من توقيف شخصٍ في بلدة أبلح، ويدعى: و.ح. (مواليد عام 1973، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابيّة بجرم ترويج مخدّرات.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الموقوفين سُلِّموا إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.