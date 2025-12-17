الأخبار
الدفاع المدني: مؤازرة أعمال الكشف والصيانة على الأنفاق المائية المرتبطة بمعامل الإنتاج الكهرومائي بناء على طلب مصلحة الليطاني
2025-12-17
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنها "باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمؤازرة أعمال الكشف والصيانة الجارية على الأنفاق المائية المرتبطة بمعامل الإنتاج الكهرومائي، وذلك في إطار مهامها الرامية إلى حماية السلامة العامة ومؤازرة الإدارات والمؤسسات العامة في الأعمال التقنية ذات المخاطر المحتملة، وبناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".
وأشارت إلى أن "هذه المهمة تأتي تزامنا مع توقيف كل من معمل إبراهيم عبد العال، الواقع قرب بلدة مشغرة – البقاع الغربي ومعمل بولس أرقش الكائن قرب بلدة بسري – قضاء جزين، خلال الفترة الممتدة لغاية مساء ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥، وذلك بهدف إجراء كشف ميداني شامل على نفق عبد العال – جزين – أنان بعد تفريغه من المياه وفتح مداخله".
وأوضحت أنها "في هذا الإطار، تقوم بمؤازرة الفرق الفنية والهندسية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلال دخولها النفق ومحيطه، اتخاذ كل تدابير السلامة العامة اللازمة في مواقع العمل، لا سيما عند مداخل النفق في أنان، وادي جزين، ووادي يحمر – مشغرة، إجراء قياسات للغازات وتقييم نوعية الهواء داخل النفق، والتحقق من خلوه من أي مخاطر قد تهدد سلامة العاملين، وتأمين الجهوزية الميدانية للتدخل السريع في حالات الطوارئ".
ولفتت إلى أنها "ستنفذ هذه المؤازرة أيضا يومي الخميس والسبت في ١٨ و٢٠ الجاري، بالتنسيق الكامل مع الفرق الهندسية المختصة، وبما يضمن إنجاز الأعمال بأعلى معايير السلامة المهنية".
وأكدت "استمرارها في القيام بواجباتها الوطنية في دعم المؤسسات العامة وتأمين السلامة العامة، لا سيما في المهمات التقنية الدقيقة، بما يساهم في حماية الأرواح وضمان حسن سير المرافق الحيوية".
