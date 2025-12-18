انتحل صفة موظّف لدى الأمم المتّحدة ثم احتجز برفقة شريكَيْه زوجَيْن داخل مرحاض منزلهم وسرقوا مجوهرات ومبلغًا ماليًا

ادّعى المواطن ن. ن. (مواليد عام 1952) بتاريخ 05-12-2025، أنّ مجهولًا دخل منزله في محلّة سدّ البوشرية منتحلًا صفة موظف لدى الأمم المتحدة، ثمّ شهَرَ بوجهِهِ مسدّسًا حربيًّا وحجزه وزوجته داخل المرحاض قبل أن يقوم بسرقة حقيبة بداخلها مجوهرات بقيمة خمسين ألف دولارٍ أميركي ومبلغ مالي قيمته أربعة آلاف دولار أميركي.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول العمليّة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة، توصّلت شعبة المعلومات، في خلال ساعات معدودة، إلى كشف المتورطين في عمليّة السّلب، وهم:-ر. ي. (مواليد العام 1967، لبناني)، وهو أحد أقارب المدّعي-ح. ض. (مواليد عام 1970، لبناني)-ح. س. (مواليد عام 1961، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.بتاريخ 6-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تحديد مكان المذكورين، حيث نفّذت عمليّات توقيف متزامنة، فتم توقيف الأول في الزلقا على متن سيارة نوع فولسفاكن وضبطت بحوزته مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعين دولارًا أميركيًّا وكميّةً من المجوهرات المسروقة، وأوقفت الثاني في محلّة سن الفيل وضبطت بحوزته مبلغ خمسمائة دولار أميركي. وأوقفت الثّالث في محلّة النّبعة، على متن الدرّاجة الآليّة المستخدمة في عمليّة السّرقة وضبطت بحوزته أوراقًا نقديةً مزيّفةً، وقبّعة لون أسود، ومسدّسًا بلاستيكيًّا (المستخدم في عملية السّرقة).وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم عملوا على تقسيم المبلغ المالي المسروق فيما بينهم، وأن الأوّل لم يتصرف سوى بقطعتين من المجوهرات بحيث قام ببيعها لمحلين في محلّة برج حمود، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو ثمن المجوهرات المباعة، وأنّ السيّارة التي أوقف على متنها قام بشرائها بالمبلغ المالي المسروق. أمّا باقي المجوهرات المسروقة فقد تم ضبطها معه.وأعيدت المجوهرات المضبوطة إلى المدّعي، وتم حجز السيّارة والدرّاجة عدليًّا.وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصواشنطن توافق على صفقة أسلحة إلى تايوان بـ11 مليار دولارمدن السودان الرئيسية بلا كهرباء بسبب قصف بمسيّرات على محطة للطاقة بحسب شهودالحكومة الأميركية تقر بمسؤوليتها في حادث تصادم جوي في واشنطن مطلع 2025كمبوديا تتهم تايلاند بقصف مدينة بويبت الحدوديةاحصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ جرحى في ٤ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضيةمقتل ثلاثة أشخاص في منطقة روستوف الروسية بهجوم أوكراني بمسيّراتمقتل أربعة أشخاص بضربة أميركية على مركب "لتهريب المخدرات" في المحيط الهادئرئيس الوزراء الأوسترالي يتعهد بتشديد الإجراءات بحق الدعاة المتطرفين وإلغاء تأشيرات من ينشرون الكراهيةألمانيا تفتتح مركزا وطنيا للدفاع ضد المسيّراتفنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث "العدوان الأميركي المستمر"واشنطن ترسل قوات إلى الإكوادور في إطار عملية لمكافحة الإتجار بالمخدرات