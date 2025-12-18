إخماد حريق الواجهة الأمامية لمحلات Khoury Home الدورة

أخمد عناصر الدفاع المدني النيران التي اندلعت في الواجهة الأمامية التي وضعت أمام محلات Khoury Home في منطقة الدورة كزينة للاعياد.



وقد ساهمت سرعة التدخل في احتواء الحريق ومنع النيران من الامتداد الى داخل المتجر او الوصول إلى محطة توزيع المحروقات الملاصقة، فاقتصرت الأضرار على الماديات.