انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

إنخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 25 ألف ليرة والمازوت 27 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: مليون و408 آلاف ليرة

- البنزين 98 أوكتان: مليون و448 ألف ليرة

- المازوت: مليون و297 ألف ليرة

- الغاز: مليون و169 ألف ليرة.