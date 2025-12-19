الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

خبر عاجل
2025-12-19 | 04:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان "قبل نحو عام انطلق مقاتلي وحدة 13 للكوماندوز البحري لتنفيذ عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية".

واشار ادرعي عبر اكس الى انه "في إطار العملية قبض الجيش الاسرائيلي على عماد أمهز، من أهم عناصر الملف البحري السري لحزب الله وأحد عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900)، ونقلته للتحقيق في إسرائيل".

وقال: "في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية تلقى أمهز تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية. هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته".

ولقت الى انه أثناء التحقيق معه كشف أمهز أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في "الملف البحري السري"، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية".


أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

الإسرائيلي:

الملف

البحري

السري

الله...

تحتية

إرهابية

بستار

LBCI التالي
جعجع: المشهد الذي حصل بالأمس ذكرني بما كان يحصل في السابق وأتمنى أن يكون انطباعي بوجود ترويكا بغير مكانه وأتفهم موقف محور الممانعة
معلومات الـLBCI: جمارك المطار تضبط مجموعة كبيرة من المسدسات المهرّبة من طراز glock في مطار بيروت عبر طائرة قادمة من باريس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-13

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

الجيش الإسرائيلي: استهداف مشتبه به داخل مبنى لحزب الله في بليدا خلال عملية لتدمير بنية تحتية جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-12-12

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مجمع تدريب لقوة الرضوان وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-11-19

الجيش الإسرائيلي: بدأنا شن غارات على بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:34

جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير

LBCI
خبر عاجل
06:25

جعجع: كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر مع الرئيس بري وهو حضر الجلسة وكان شيئًا لم يكن

LBCI
خبر عاجل
06:22

جعجع: نحن نقاطع التشريع؟ من يقاطع التشريع هو الذي يتلاعب بالنظام الداخلي لمجلس النواب وكل من يشتكي من ممارسات الرئيس بري يحضر جلسات المجلس

LBCI
خبر عاجل
06:19

جعجع: على رئيس مجلس النواب تطبيق النظام الداخلي وهو ليس مطلق الصلاحية بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي وهو يمارس منذ ٣٥ عامًا كأن صلاحيته مطلقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-12-13

الـ LBCI تنشر لائحة الأسرى اللبنانيين لدى اسرائيل… فمن هم؟

LBCI
خبر عاجل
2025-12-16

معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون

LBCI
خبر عاجل
2025-12-18

اكتمال نصاب الجلسة التشريعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الشباب يحاورون الشاركس في Berytech

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
أمن وقضاء
02:14

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
08:11

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن

LBCI
أمن وقضاء
13:28

ضبط ٩٠ مسدسًا في حقائب احد المسافرين

LBCI
منوعات
11:32

"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته

LBCI
اسرار
00:04

أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More