الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

🔸خلال عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، تم القبض على المدعو عماد أمهز، من أهم عناصر الملف البحري السري لحزب الله وأحد عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900)، ونقلته للتحقيق في إسرائيل.
🔸في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية… https://t.co/10ln7FKZVI pic.twitter.com/M6iP0ZuQVp
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2025
