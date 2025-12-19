الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فصيلة رياق تقفل معملًا للألبان والأجبان وتضبط مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات
أمن وقضاء
2025-12-19 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فصيلة رياق تقفل معملًا للألبان والأجبان وتضبط مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها على مختلف الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي. داهمت قوّة من فصيلة رياق في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مراقبة من وزارة الصّحة، معملاً لصناعة الألبان والأجبان في بلدة رياق البقاعيّة، حيث عثرت على نحو /60/ كلغ من اللبنة الفاسدة تم تلفها، كما أُخِذَت عيّنات من المواد الأخرى الموجودة، حيث تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات وتفتقد للحدّ الأدنى من المعايير الصحيّة والغذائية. وقد أوقف صاحب المعمل وهو المدعو:
- ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني).
وقد تمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني في حقّه، والتّحقيقات مستمرّة تحت إشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
معملًا
للألبان
والأجبان
وتضبط
غذائية
فاسدة
مطابقة
للمواصفات
التالي
السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-20
مصلحة الإقتصاد في الشمال أقفلت محلًا للألبان والأجبان غير مستوف للشروط الصحية
أمن وقضاء
2025-10-20
مصلحة الإقتصاد في الشمال أقفلت محلًا للألبان والأجبان غير مستوف للشروط الصحية
0
أمن وقضاء
2025-10-14
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2025-10-14
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر
0
أخبار لبنان
2025-09-25
أمن الدولة: ختم معمل لتصنيع المرتديلا في تعنايل وضبط كميات من المنتجات الفاسدة
أخبار لبنان
2025-09-25
أمن الدولة: ختم معمل لتصنيع المرتديلا في تعنايل وضبط كميات من المنتجات الفاسدة
0
أمن وقضاء
2025-12-11
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الدخان والمواد الغذائية المهربة
أمن وقضاء
2025-12-11
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الدخان والمواد الغذائية المهربة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:07
السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم
أمن وقضاء
07:07
السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم
0
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل
0
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
0
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-15
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
2025-12-15
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
0
فنّ
04:30
"احتفالات الميلاد الكبرى" تضيء سماء جونيه مع الأوركسترا: تعاون مبدع بين الكونسرفتوار وبلدية جونيه
فنّ
04:30
"احتفالات الميلاد الكبرى" تضيء سماء جونيه مع الأوركسترا: تعاون مبدع بين الكونسرفتوار وبلدية جونيه
0
أخبار لبنان
2025-12-18
برّي: الغارات الإسرائيلية رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش
أخبار لبنان
2025-12-18
برّي: الغارات الإسرائيلية رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش
0
أخبار لبنان
2025-12-04
سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم والتقى سقلاوي... سفير قطر: نحن مهتمون بلبنان
أخبار لبنان
2025-12-04
سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم والتقى سقلاوي... سفير قطر: نحن مهتمون بلبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الشباب يحاورون الشاركس في Berytech
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الشباب يحاورون الشاركس في Berytech
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع
تقارير نشرة الاخبار
13:35
Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
2
أخبار لبنان
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
أخبار لبنان
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
3
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
4
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
5
أمن وقضاء
13:28
ضبط ٩٠ مسدسًا في حقائب احد المسافرين
أمن وقضاء
13:28
ضبط ٩٠ مسدسًا في حقائب احد المسافرين
6
خبر عاجل
08:11
مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن
خبر عاجل
08:11
مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن
7
اسرار
00:04
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
اسرار
00:04
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
8
منوعات
11:32
"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته
منوعات
11:32
"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More