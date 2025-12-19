فصيلة رياق تقفل معملًا للألبان والأجبان وتضبط مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها على مختلف الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي. داهمت قوّة من فصيلة رياق في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مراقبة من وزارة الصّحة، معملاً لصناعة الألبان والأجبان في بلدة رياق البقاعيّة، حيث عثرت على نحو /60/ كلغ من اللبنة الفاسدة تم تلفها، كما أُخِذَت عيّنات من المواد الأخرى الموجودة، حيث تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات وتفتقد للحدّ الأدنى من المعايير الصحيّة والغذائية. وقد أوقف صاحب المعمل وهو المدعو:

- ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني).



وقد تمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني في حقّه، والتّحقيقات مستمرّة تحت إشراف القضاء المختص.