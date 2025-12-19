السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون " اولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى"، وذلك خلال استقباله رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم بعد عودته من اجتماع اللجنة حيث وضعه في اجواء النقاش.



‏كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق وتم الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعدا للاجتماع المقبل".



