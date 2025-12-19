الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم
أمن وقضاء
2025-12-19 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون " اولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى"، وذلك خلال استقباله رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم بعد عودته من اجتماع اللجنة حيث وضعه في اجواء النقاش.
كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق وتم الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعدا للاجتماع المقبل".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الرئيس
نتائج
إجتماع
الميكانيزم
التالي
الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية ويوقف مطلوبين بجرائم متعددة
فصيلة رياق تقفل معملًا للألبان والأجبان وتضبط مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-04
السفير سيمون كرم وضع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام بصورة مشاركته في اجتماع لجنة الميكانيزم
آخر الأخبار
2025-12-04
السفير سيمون كرم وضع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام بصورة مشاركته في اجتماع لجنة الميكانيزم
0
أخبار لبنان
2025-12-04
سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم والتقى سقلاوي... سفير قطر: نحن مهتمون بلبنان
أخبار لبنان
2025-12-04
سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم والتقى سقلاوي... سفير قطر: نحن مهتمون بلبنان
0
أخبار لبنان
2025-12-03
مرقص أطلع الرئيس عون على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب ونوّه بالمواكبة الإعلامية لزيارة البابا
أخبار لبنان
2025-12-03
مرقص أطلع الرئيس عون على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب ونوّه بالمواكبة الإعلامية لزيارة البابا
0
أخبار لبنان
2025-11-12
الرئيس عون اطلع من صدي على نتائج محادثاته في قبرص لاستجرار الكهرباء
أخبار لبنان
2025-11-12
الرئيس عون اطلع من صدي على نتائج محادثاته في قبرص لاستجرار الكهرباء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:22
الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية ويوقف مطلوبين بجرائم متعددة
أمن وقضاء
10:22
الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية ويوقف مطلوبين بجرائم متعددة
0
أمن وقضاء
05:47
فصيلة رياق تقفل معملًا للألبان والأجبان وتضبط مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات
أمن وقضاء
05:47
فصيلة رياق تقفل معملًا للألبان والأجبان وتضبط مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات
0
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل
0
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:03
سلام: لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ
خبر عاجل
12:03
سلام: لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ
0
آخر الأخبار
13:50
باسيل لـ"جدل": الورقة جرى التفاوض عليها ضمنيًا بين المبعوث الأميركي وجزء من السلطة وأُقرّت وسط رفض شريحة من اللبنانيين بين قبولٍ مستتر ورفضٍ معلن
آخر الأخبار
13:50
باسيل لـ"جدل": الورقة جرى التفاوض عليها ضمنيًا بين المبعوث الأميركي وجزء من السلطة وأُقرّت وسط رفض شريحة من اللبنانيين بين قبولٍ مستتر ورفضٍ معلن
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-12-2025
0
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
3
أخبار لبنان
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
أخبار لبنان
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
4
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
5
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
6
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
7
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
8
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More