السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم

2025-12-19 | 07:07
مشاهدات عالية
السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم

 اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون " اولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى"، وذلك خلال استقباله رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم بعد عودته من اجتماع اللجنة حيث وضعه في اجواء النقاش. 

‏كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق وتم الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعدا للاجتماع المقبل".

 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الرئيس

نتائج

إجتماع

الميكانيزم

آخر الأخبار
2025-12-04

السفير سيمون كرم وضع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام بصورة مشاركته في اجتماع لجنة الميكانيزم

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم والتقى سقلاوي... سفير قطر: نحن مهتمون بلبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-03

مرقص أطلع الرئيس عون على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب ونوّه بالمواكبة الإعلامية لزيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

الرئيس عون اطلع من صدي على نتائج محادثاته في قبرص لاستجرار الكهرباء

LBCI
أمن وقضاء
10:22

الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية ويوقف مطلوبين بجرائم متعددة

LBCI
أمن وقضاء
05:47

فصيلة رياق تقفل معملًا للألبان والأجبان وتضبط مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات

LBCI
أمن وقضاء
05:44

شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
خبر عاجل
12:03

سلام: لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ

LBCI
آخر الأخبار
13:50

باسيل لـ"جدل": الورقة جرى التفاوض عليها ضمنيًا بين المبعوث الأميركي وجزء من السلطة وأُقرّت وسط رفض شريحة من اللبنانيين بين قبولٍ مستتر ورفضٍ معلن

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 19-12-2025

LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:31

السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري

LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
اقتصاد
06:53

وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول

LBCI
أمن وقضاء
02:14

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
10:44

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

LBCI
خبر عاجل
06:34

جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير

LBCI
خبر عاجل
10:06

هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...

