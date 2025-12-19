الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية ويوقف مطلوبين بجرائم متعددة

أعلنت قيادة الجيش عن تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق في سياق مهمات حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين ليل 18 - 19 / 12 /2025.

وأوضحت أن الجيش أوقف عددًا من الأشخاص من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال السرقة والتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.

ولفتت الى أن المضبوطات شملت كمية من المخدرات وأسلحة حربية متنوعة، وكميّات من الذخائر، بالإضافة إلى عددٍ من الآليات والدرّاجات النارية غير القانونية.



وأكدت أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.