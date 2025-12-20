قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات عن قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل في مناطق عدّة من محافظة بيروت.



وأفادت في بلاغ، بأنه على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: أ. م. (مواليد العام 2006، مكتوم القيد).



وبحسب البلاغ، فإنه بتاريخ 08- 12- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة الكولا أثناء محاولته نشل أحد المواطنين.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من 40 عملية نشل في العديد من مناطق بيروت منها: الكولا، الجناح، والمدينة الرياضية، حيث كان يقوم بنشل هواتف خلوية وحقائب ضحاياه، وسرقة محتواها وبيعها.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.