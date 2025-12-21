الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل

أمن وقضاء
2025-12-21 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل

في إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون - بنت جبيل، وقامت بتفكيكه.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

إسرائيلي

يارون

LBCI التالي
تدابير سير في شكا ومن نهر إبراهيم حتى مفرق قرطبا بسبب أعمال صيانة وتخطيط اعتبارًا من 22-12-2025
الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-21

الوكالة الوطنية: سقوط 3 قذائف مدفعية على حرج بلدة يارون في قضاء بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-27

الوكالة الوطنية: العثور على جهاز تجسس مزوّد بكاميرات مراقبة في حي الحمامير في حولا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط إصابات باستهداف اسرائيلي لسيارة في بلدة كفرا في بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-30

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ أطلق قذيفة من مربضه في موقع ديشون باتجاه بلدة يارون في قضاء بنت جبيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:31

تدابير سير في شكا ومن نهر إبراهيم حتى مفرق قرطبا بسبب أعمال صيانة وتخطيط اعتبارًا من 22-12-2025

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-20

الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-20

قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-19

النائب العام الاستئنافي في الشمال يفتح تحقيقًا بشأن فيديو مسيء لشجرة الميلاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:03

لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
2025-09-21

نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

رئيس الحكومة أعطى السفيرين زيادة وخوري توجيهاته قبل تسلمهما مهامهما الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

الكتلة الوطنيّة: لا تشريع وفق مصالح نبيه بري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
06:06

الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:57

نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%

LBCI
خبر عاجل
08:56

مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد

LBCI
أخبار لبنان
03:32

القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك

LBCI
اقتصاد
12:49

جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي

LBCI
حال الطقس
02:00

استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...

LBCI
أمن وقضاء
09:40

تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل

LBCI
خبر عاجل
08:02

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
01:54

رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More