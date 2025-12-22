شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أشخاص مجهولين بعمليّات سرقة من داخل منازل في منطقة إقليم الخرّوب، وخصوصا في بلدَتَي شحيم وعانوت، حيث كثّفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد عصابة السرقة وتوقيفهم.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هوياتهم، ويُدعيان:



- ب. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)

- ب. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)



وهما من أصحاب السوابق الجرمية، ويوجد بحق الأول مذكّرة توقيف بجرم سرقة.



وبتاريخ 21-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بعملية نوعيّة في محلّة زوق مكايل، على متن درّاجة آليّة، تمّ ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل منازل في بلدتَي شحيم وعانوت، وذلك بعد رصد المنازل والتّأكّد من عدم وجود قاطنيها، والدّخول إليها، بعد منتصف الليل، بواسطة الكسر والخلع، وأنّ من ضمن المسروقات أسلحة ومبالغ ماليّة، وأجهزة خلوية، تمّ تصريفها كلها داخل مخيم صبرا، وصرفت المبالغ الماليّة على أمور شخصيّة، إضافةً إلى اعترافهما بمحاولات سرقة عدّة باءت بالفشل.



وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه تم حجز الدراجة عدلياً وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.