الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
17
o
الجنوب
20
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
أمن وقضاء
2025-12-22 | 02:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أشخاص مجهولين بعمليّات سرقة من داخل منازل في منطقة إقليم الخرّوب، وخصوصا في بلدَتَي شحيم وعانوت، حيث كثّفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد عصابة السرقة وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هوياتهم، ويُدعيان:
- ب. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)
- ب. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)
وهما من أصحاب السوابق الجرمية، ويوجد بحق الأول مذكّرة توقيف بجرم سرقة.
وبتاريخ 21-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بعملية نوعيّة في محلّة زوق مكايل، على متن درّاجة آليّة، تمّ ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل منازل في بلدتَي شحيم وعانوت، وذلك بعد رصد المنازل والتّأكّد من عدم وجود قاطنيها، والدّخول إليها، بعد منتصف الليل، بواسطة الكسر والخلع، وأنّ من ضمن المسروقات أسلحة ومبالغ ماليّة، وأجهزة خلوية، تمّ تصريفها كلها داخل مخيم صبرا، وصرفت المبالغ الماليّة على أمور شخصيّة، إضافةً إلى اعترافهما بمحاولات سرقة عدّة باءت بالفشل.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه تم حجز الدراجة عدلياً وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
إقليم الخروب
سرقة
التالي
توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع
تدابير سير في شكا ومن نهر إبراهيم حتى مفرق قرطبا بسبب أعمال صيانة وتخطيط اعتبارًا من 22-12-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-11
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة
أمن وقضاء
2025-12-11
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة وسرقة كابلات كهربائيّة
0
أمن وقضاء
2025-09-30
شعبة المعلومات توقف شخصَين سرقا خزنة بداخلها أموال من مطعم في صيدا
أمن وقضاء
2025-09-30
شعبة المعلومات توقف شخصَين سرقا خزنة بداخلها أموال من مطعم في صيدا
0
أمن وقضاء
2025-12-19
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل
أمن وقضاء
2025-12-19
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل
0
أخبار لبنان
2025-12-15
شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية
أخبار لبنان
2025-12-15
شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
0
أمن وقضاء
07:44
إحباط تهريب مليون و800 ألف دولار أوسترالي في مطار بيروت
أمن وقضاء
07:44
إحباط تهريب مليون و800 ألف دولار أوسترالي في مطار بيروت
0
أمن وقضاء
07:06
الريجي: ضبط كميات من المعسل المزور المصنع يدوياً في الجاموس بالضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
07:06
الريجي: ضبط كميات من المعسل المزور المصنع يدوياً في الجاموس بالضاحية الجنوبية
0
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-14
وفد الحوار اللبناني–الفلسطيني بحث مع وزير الصحة في تحديات عمل الممرضين الفلسطينيين في لبنان
أخبار لبنان
2025-11-14
وفد الحوار اللبناني–الفلسطيني بحث مع وزير الصحة في تحديات عمل الممرضين الفلسطينيين في لبنان
0
أخبار لبنان
2025-09-21
بري دان مجزرة بنت جبيل: برسم من كان ملتئمًا في الناقورة والتظاهرة العالمية في الأمم المتحدة
أخبار لبنان
2025-09-21
بري دان مجزرة بنت جبيل: برسم من كان ملتئمًا في الناقورة والتظاهرة العالمية في الأمم المتحدة
0
أخبار دولية
02:22
مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
أخبار دولية
02:22
مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
0
خبر عاجل
04:02
النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: نعارض إغفال دور الدولة اللبنانية في مشروع قانون الفجوة المالية فعليها تحمّل مسؤوليتها ونرفض المسّ باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تحت أيّ ذريعة
خبر عاجل
04:02
النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: نعارض إغفال دور الدولة اللبنانية في مشروع قانون الفجوة المالية فعليها تحمّل مسؤوليتها ونرفض المسّ باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تحت أيّ ذريعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
3
خبر عاجل
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
خبر عاجل
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
4
اقتصاد
12:49
جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي
اقتصاد
12:49
جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي
5
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
6
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
8
أمن وقضاء
09:40
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
أمن وقضاء
09:40
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More