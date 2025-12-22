إحباط تهريب مليون و800 ألف دولار أوسترالي في مطار بيروت

أحبطت دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت محاولة لإدخال ما يقارب مليون وثمانمئة ألف دولار أوسترالي الى لبنان بطريقة غير شرعية مع مواطنين اوستراليين.وتم توقيف الاوستراليين وتسليم المضبوطات الى مكتب مكافحة الجرائم المالية لإجراء المقتضى القانوني باشراف القضاء المختص.