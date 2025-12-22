الأخبار
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2025-12-22 | 07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه وبعد استقصاءات دقيقة تمكّنت ضابطة شتورا الجمركية من تحديد موقع مستودعين مشبوهين تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية، وطرحها في الأسواق على أنّها مواد جديدة.
وأفادت المديرية العامة بأنه على الإثر، قامت قوّة مشتركة من وحدات ضابطة شتورا بمداهمة الموقعين بحضور مندوبين عن وزارتي الصحة والاقتصاد، حيث تم ضبط نحو ١٠٧ أطنان، توزّعت بين ٣٦ طنًا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو التي تحمل تواريخ صلاحية مزوّرة، و٧١ طنًا من المواد الغذائية غير المدوّن عليها أي تاريخ صلاحية.
وكشفت أن المضبوطات شملت أنواعا مختلفة من المواد الغذائية، من بينها: ذرة بوشار، قمح، أرز، برغل، مشمش مجفف، تمر، تين مجفف، أجبان، كاتشاب، ماء زهر، تشيبس، جوز، كورن فليكس، مسحوق الثوم، بهارات، ينسون، نعناع، شاي، زعتر، بزر لقطين، ملح، خل، مكدوس، ورق عنب، وزيت زيتون.
وأعلنت أنه على الفور، جرى ختم المستودعين بالشمع الأحمر بموجوداتهما، بعد سحب العينات اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية، بعدما أوقف أصحاب العلاقة وتم نقلهم إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
جمارك
شتورا
مواد غذائية
