الدفاع المدني يخمد حريق داخل معمل في غزير

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها اخمدوا، حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، حريقًا اندلع داخل الطبقة السفلية الأولية من معمل لتصنيع مادة الستنليس في غزير.



وأكدت أنه تم احتواء الحريق وحصر الأضرار بالماديات، ولم تُسجل اي اصابات.