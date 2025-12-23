ينشطان بعمليات النشل في مناطق جبل لبنان.. "المعلومات" كشفت هويّتَيهما وأوقفتهما في الليلكي

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَيْن مجهولَيْن بتنفيذ عمليات نشل في مناطق جبل لبنان، منها عملية نشل لمحفظة في محلة بئر حسن.



على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعِلَيْن، وتوقيفهما.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنهما يُدعيان:



-ج. ج. (مواليد عام 2005، سوري) وهو مطلوب بجرائم سرقة.



-ع. إ. (مواليد عام 2007، لبناني)



وبتاريخ 26-11-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة الليلكي، على متن دراجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها.



وبتفتيشهما والدارجة، ضبط بحوزتهما 34 مظروفًا بداخلها مادة السالفيا، وحبوب مخدرة بيضاء اللون، وهاتف خلويّ.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عملية النشل المذكورة في محلة بئر حسن، بالإضافة الى عمليات أخرى في مناطق السفارة الكويتية ودوار الجندولين على متن دراجة آليّة، كما اعترفا بتعاطي المخدرات.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.