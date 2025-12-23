الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ينشطان بعمليات النشل في مناطق جبل لبنان.. "المعلومات" كشفت هويّتَيهما وأوقفتهما في الليلكي

أمن وقضاء
2025-12-23 | 02:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ينشطان بعمليات النشل في مناطق جبل لبنان.. &quot;المعلومات&quot; كشفت هويّتَيهما وأوقفتهما في الليلكي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ينشطان بعمليات النشل في مناطق جبل لبنان.. "المعلومات" كشفت هويّتَيهما وأوقفتهما في الليلكي

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَيْن مجهولَيْن بتنفيذ عمليات نشل في مناطق جبل لبنان، منها عملية نشل لمحفظة في محلة بئر حسن.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعِلَيْن، وتوقيفهما.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنهما يُدعيان:

-ج. ج. (مواليد عام 2005، سوري) وهو مطلوب بجرائم سرقة.

-ع. إ. (مواليد عام 2007، لبناني)

وبتاريخ 26-11-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة الليلكي، على متن دراجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها.

وبتفتيشهما والدارجة، ضبط بحوزتهما 34 مظروفًا بداخلها مادة السالفيا، وحبوب مخدرة بيضاء اللون، وهاتف خلويّ.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عملية النشل المذكورة في محلة بئر حسن، بالإضافة الى عمليات أخرى في مناطق السفارة الكويتية ودوار الجندولين على متن دراجة آليّة، كما اعترفا بتعاطي المخدرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

بعمليات

النشل

مناطق

لبنان..

"المعلومات"

هويّتَيهما

وأوقفتهما

الليلكي

LBCI التالي
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
الدفاع المدني يخمد حريق داخل معمل في غزير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-11

نفّذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق جبل لبنان وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

شعبة المعلومات أوقفت سارق سيارات ينشط في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-25

ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-09

ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
14:40

الدفاع المدني يخمد حريق داخل معمل في غزير

LBCI
أمن وقضاء
09:46

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-17

الدفاع المدني: مؤازرة أعمال الكشف والصيانة على الأنفاق المائية المرتبطة بمعامل الإنتاج الكهرومائي بناء على طلب مصلحة الليطاني

LBCI
خبر عاجل
06:29

وزير الدفاع الايطالي: إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل ودول أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه وسنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك

LBCI
أخبار دولية
00:32

الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف

LBCI
خبر عاجل
2025-12-19

سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
فنّ
05:44

من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:52

الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
11:42

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
خبر عاجل
07:01

معلومات أولية عن استهداف سيارة في القنيطرة قضاء صيدا وكان في داخلها ثلاثة اشخاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More