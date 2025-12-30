منظمة التحرير الفلسطينية تسلم الدفعة الخامسة من سلاحها الثقيل

في إطار عملية تسليم سلاح بعض الفصائل الفلسطينية للسلطات اللبنانية، قامت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم بتسليم الدفعه الخامسه من السلاح الثقيل التابع لها وذلك في مخيم عين الحلوه للاجئين، وهذه الدفعة هي عبارة عن حمولة أربع شاحنات يعمل الجيش على الكشف عليها قبل استلامها.



وأكدّ مسؤول الإعلام في منظمة التحرير في الجنوب عبد الهادي الأسدي ان هذه المبادره تعكس عمق الشراكه الفلسطينيه - اللبنانية وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.