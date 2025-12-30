بلدية كفردبيان: منع صعود الباصات الكبيرة إلى مراكز التزلج اعتبارًا من 30 كانون الأول

أعلنت بلدية كفردبيان، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، أنه "يُمنع على الباصات التي تزيد طاقتها عن عشرة ركاب الصعود نحو مراكز التزلج في عيون السيمان وفقرا – كفردبيان، طوال أيام الأسبوع، ولا سيما أيام السبت والأحد والعطل الرسمية."



وأكدت البلدية في بيان أنه "يُسمح بالحالات الاستثنائية بعد التنسيق مع شرطة البلدية على الرقم: 79/189178."



وأوضحت أن "التعميم يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ 30/12/2025."