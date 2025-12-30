الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلدية كفردبيان: منع صعود الباصات الكبيرة إلى مراكز التزلج اعتبارًا من 30 كانون الأول
أمن وقضاء
2025-12-30 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بلدية كفردبيان: منع صعود الباصات الكبيرة إلى مراكز التزلج اعتبارًا من 30 كانون الأول
أعلنت بلدية كفردبيان، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، أنه "يُمنع على الباصات التي تزيد طاقتها عن عشرة ركاب الصعود نحو مراكز التزلج في عيون السيمان وفقرا – كفردبيان، طوال أيام الأسبوع، ولا سيما أيام السبت والأحد والعطل الرسمية."
وأكدت البلدية في بيان أنه "يُسمح بالحالات الاستثنائية بعد التنسيق مع شرطة البلدية على الرقم: 79/189178."
وأوضحت أن "التعميم يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ 30/12/2025."
أخبار لبنان
أمن وقضاء
كفردبيان:
الباصات
الكبيرة
مراكز
التزلج
اعتبارًا
كانون
الأول
التالي
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
منظمة التحرير الفلسطينية تسلم الدفعة الخامسة من سلاحها الثقيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-12-19
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
اقتصاد
2025-12-19
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
0
أخبار دولية
2025-12-08
دعوة إلى إضراب مفتوح في متحف اللوفر اعتبارا من 15 كانون الأول
أخبار دولية
2025-12-08
دعوة إلى إضراب مفتوح في متحف اللوفر اعتبارا من 15 كانون الأول
0
أمن وقضاء
2025-11-07
الأمن العام: بدء إستقبال طلبات منح وتجديد التفاويض لموظفي متابعة معاملات العمال الأجانب إعتبارًا من 1 كانون الأول
أمن وقضاء
2025-11-07
الأمن العام: بدء إستقبال طلبات منح وتجديد التفاويض لموظفي متابعة معاملات العمال الأجانب إعتبارًا من 1 كانون الأول
0
أخبار دولية
2025-12-11
وكالة: إطلاق أقمار صناعية إيرانية في 28 كانون الأول من روسيا
أخبار دولية
2025-12-11
وكالة: إطلاق أقمار صناعية إيرانية في 28 كانون الأول من روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:22
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان
أمن وقضاء
10:22
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان
0
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
0
أمن وقضاء
06:57
منظمة التحرير الفلسطينية تسلم الدفعة الخامسة من سلاحها الثقيل
أمن وقضاء
06:57
منظمة التحرير الفلسطينية تسلم الدفعة الخامسة من سلاحها الثقيل
0
أمن وقضاء
04:35
الأسدي: تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
04:35
الأسدي: تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-17
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
أخبار لبنان
2025-12-17
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
0
أخبار دولية
2025-10-04
معتقلو "أسطول الحرية" يقضون في سجن كتسيعوت من دون توفير الحد الأدنى من الحاجات
أخبار دولية
2025-10-04
معتقلو "أسطول الحرية" يقضون في سجن كتسيعوت من دون توفير الحد الأدنى من الحاجات
0
آخر الأخبار
06:01
أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى حدودية شمالية وسط قصف روسي
آخر الأخبار
06:01
أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى حدودية شمالية وسط قصف روسي
0
أمن وقضاء
2025-12-22
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2025-12-22
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
4
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
5
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
6
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
7
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
8
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More