توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق

أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق، بعد اخضاع الأخير لجلسة استجواب طويلة لدى مخابرات الجيش، في قضية ابتزاز سياسيين ماليا من خلال المدعو مصطفى السخني الملقب بأبو عمر.

واعترف الشيخ خلدون عريمط أنه هو كان من يقف خلف "ابو عمر"، الذي قام بالاتصال بشخصيات لبنانية عدة، منتحلا صفة عمله في الديوان الملكي السعودي.