الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث
أمن وقضاء
2026-01-05 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن مواعيد الاختبار الطبي للمرحلة الثانية للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن (إناث فقط)، أمام لجنة التطوّع في مدينة كميل شمعون الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المرفقة بالصورة. تُذكّر المديرية العامة المرشّحات بضرورة الحضور مصطحبات المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّحة، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدولة
يُعلن
مواعيد
الإختبار
الطبي
للمرحلة
الثانية
للإناث
التالي
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
مكتب مكافحة المخدّرات في زحلة يضبط مستودعًا لتصنيع مواد مخدّرة في داخله كميّة كبيرة من الأسلحة الحربيّة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-24
الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتي مأمور متمرن ومفتش درجة ثانية متمرن
أخبار لبنان
2025-12-24
الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتي مأمور متمرن ومفتش درجة ثانية متمرن
0
أخبار لبنان
2025-12-11
الأمن العام يعلن مواعيد الاختبارات الرياضية للمتطوعين برتبة مأمور ومفتش
أخبار لبنان
2025-12-11
الأمن العام يعلن مواعيد الاختبارات الرياضية للمتطوعين برتبة مأمور ومفتش
0
أخبار لبنان
2025-12-17
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2025-12-17
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
2025-10-29
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
أخبار لبنان
2025-10-29
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:08
إلقاء القبض على مطلوبين: في إحدى الشّقق خزّن كميّة من المخدّرات
أمن وقضاء
12:08
إلقاء القبض على مطلوبين: في إحدى الشّقق خزّن كميّة من المخدّرات
0
أمن وقضاء
10:51
"الريجي" دهمت مستودعات لتخزين المصنوعات التبغية المهربة والمزورة
أمن وقضاء
10:51
"الريجي" دهمت مستودعات لتخزين المصنوعات التبغية المهربة والمزورة
0
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
0
أمن وقضاء
03:59
مكتب مكافحة المخدّرات في زحلة يضبط مستودعًا لتصنيع مواد مخدّرة في داخله كميّة كبيرة من الأسلحة الحربيّة
أمن وقضاء
03:59
مكتب مكافحة المخدّرات في زحلة يضبط مستودعًا لتصنيع مواد مخدّرة في داخله كميّة كبيرة من الأسلحة الحربيّة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
0
صحة وتغذية
05:15
بريطانيا تبدأ تطبيق حظر الإعلانات خلال النهار عن الأطعمة غير الصحية... إليكم الهدف
صحة وتغذية
05:15
بريطانيا تبدأ تطبيق حظر الإعلانات خلال النهار عن الأطعمة غير الصحية... إليكم الهدف
0
أخبار دولية
02:04
ترامب يهدد بعملية عسكرية ضد كولومبيا: "يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة ولن يستمر في ذلك طويلا"
أخبار دولية
02:04
ترامب يهدد بعملية عسكرية ضد كولومبيا: "يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة ولن يستمر في ذلك طويلا"
0
أخبار دولية
02:08
ترامب: كوبا توشك على السقوط
أخبار دولية
02:08
ترامب: كوبا توشك على السقوط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
0
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
12:19
المفاوضات الاسرائيلية السورية… مصادر للـLBCI: جولة جديدة ستعقد غدًا
تقارير نشرة الاخبار
12:19
المفاوضات الاسرائيلية السورية… مصادر للـLBCI: جولة جديدة ستعقد غدًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
3
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
4
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
5
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
6
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
7
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
8
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More