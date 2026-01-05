أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن مواعيد الاختبار الطبي للمرحلة الثانية للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن (إناث فقط)، أمام لجنة التطوّع في مدينة كميل شمعون الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المرفقة بالصورة. تُذكّر المديرية العامة المرشّحات بضرورة الحضور مصطحبات المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّحة، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات".