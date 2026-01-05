انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:
⭕️أنان (عنان)
⭕️المنارة (الحمارة)
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس الارهابية في تلك المنطقتيْن
🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني… pic.twitter.com/si7qZNP3hF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 5, 2026
