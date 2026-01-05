انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:



-أنان (عنان)

-المنارة (الحمارة)



وقال ادرعي عبر "إكس": "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس الارهابية في تلك المنطقتيْن".



وأضاف: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني تستخدمها حماس الارهابية ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".



وتابع: "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".