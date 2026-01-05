"الريجي" دهمت مستودعات لتخزين المصنوعات التبغية المهربة والمزورة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، "مواصلة جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، وقد نفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم لمستودعات معدة لتخزين المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور".ولفتت الى أنه سطرت محاضر ضبط بحق المخالفين ينظر فيها القضاء المختص.