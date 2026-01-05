إلقاء القبض على مطلوبين: في إحدى الشّقق خزّن كميّة من المخدّرات

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائيّة عن وجود كميّة من المواد المخدّرة في إحدى الشقق في حيّ السلّم- الاجنحة الخمسة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ الشقّة عائدة للمدعو أ. ز. (مواليد عام 1993، لبنانيّ) بحقّه خلاصة حكم بجرم تجارة أسلحة وإطلاق نار، ومذكّرتي توقيف بجرم محاولة قتل، وشراء مزوّر، وفق ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ.

داهمت دوريّة من المكتب الشقّة المذكورة، وأوقفت في داخلها المدعو ع. ز. (مواليد عام 2004، لبناني) وهو شقيق (أ. ز.).

بتفتيشه والشقّة، ضُبطت

/4/ أكياس مغلقة بداخلها حبوب الكبتاغون

/3/ أكياس حجم وسط بداخلها مادة الماريجوانا

/35/ ظرفًا صغير الحجم من مادة الماريجوانا

علبة تحتوي مادة الـ كوكايين مغلقة، وزنها /23/ غ. قائم

/10/ طبات بلاستيكيّة مغلقة من مادة الكوكايين

علبتين من بقايا الكوكايين، وظرف مغلق بداخله لفافة مع مادة الماريجوانا

/3/ ميزان حساس، و/4/ هواتف خلويّة

بنتيجة المُتابعة، وعمليّات الرصد والمراقبة، حُدّد مكان وجود (أ. ز.) في محلة حارة حريك شارع المصريّ بناية قازان، حيث دوهم المكان، وأُوقف (أ. ز.) المذكور، والمدعو م. ق. (مواليد عام 1989، لبنانيّ).

بتفتيشهما والشقّة، ضُبط كيس صغير في داخله مادة “حشيشة الكيف”، مع 45 دفتر لف وأجري المقتضى القانونيّ بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.