الجيش يوقف ٧ أشخاص ويضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات تؤازرها وحدات من القوى العملانية المنتشرة، نفّذت عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقتَي البقاع وجبل لبنان، وأوقفت 4 مواطنين و3 سوريين وفقًا لما يلي:



• توقيف المواطنَين (ه.ا.) وشقيقه (ع.ا.) و٣ سوريين في بلدة بريتال – بعلبك، لحيازتهم كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية تُستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.



• توقيف المواطن (ط.ص.) في منطقة مطربا – الهرمل لتأليفه عصابة خطف بقوة السلاح وسرقة سيارات، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.



• توقيف المواطن (ع.س.) في منطقة المريجة – بعبدا، لإقدامه على فرض خوات وافتعاله إشكالات في المنطقة.



وأكدت أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.