شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
أمن وقضاء
2026-01-06 | 07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أشخاص مجهولين بسرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات نشل بواسطتها في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، كانت آخرها بتاريخ 22-11-2025، حيث أقدم شخصان مجهولان، على متن دراجة آليّة، على سرقة حقيبة مواطنة من داخل سيارتها في بلدة الدامور، وتحتوي على مبلغ مالي وسلسال من الذّهب ومستندات وأغراض خاصة، ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
وعلى أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت عناصر الشّعبة من تحديد المنزل الذي توجّه إليه منفذا عملية السرقة في بلدة بعلشميه - عاليه، وبالتّالي تم تحديد هوية جميع أفراد عصابة السرقة ومن بينهم مالك المنزل، وهو الرأس المدبّر، ويدعى: ف. ف. (مواليد عام 1992، لبناني)، من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.
وقد أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه، بما أمكن من السرعة وبالتنسيق مع القضاء، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وبتاريخ 16-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة صوفر على متن دراجة آليّة نوع N max لون أسود تبيّن أنّها مسروقة من مدينة النبطيّة بتاريخ 21-10-2025، وتم ضبطها.
وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليفه عصابة سرقة درّاجات آليّة يقوم أفرادها بإحضار الدرّاجات التي يسرقونها إلى مبنى مهجور بالقرب من مكان إقامته تمهيداً لنقلها إلى الشّمال ليصار إلى بيعها لأحد الأشخاص الذي ينقلها بدوره إلى سوريا. وأفاد بأنّ من نفّذ عملية سرقة الحقيبة من داخل السيارة في الدامور هما اثنان من أفراد عصابته، إضافةً الى تنفيذهما عمليات نشل عدّة في مناطق نهر الموت، انطلياس، وسوق الغرب. كما اعترف بأنّهم أقدموا سابقّا على سرقة فان لون أبيض من زوق مصبح لاستخدامه في عملية نقل الدراجات المسروقة، وبسبب عطلٍ طرأ عليه أثناء قيادته اضطّروا إلى حرقه على الأوتوستراد في ذات المحلّة.
وبتفتيش منزله والبناء المهجور، تم ضبط أدوات وملابس تستخدم في سرقة الدراجات الآلية وعمليات النشل، قطع غيار دراجات، خُوَذ وأوراق ثبوتية عائدة لأشخاص تعرضت دراجاتهم للسرقة.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
عصابة
سرقة
دراجات آلية
سرقة
