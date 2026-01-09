أمن الدولة يوقف شخصاً أطلق النار واعتدى على مدنيين وأصحاب محال في الجنوب

أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة المدعو (م. أ. ن.) بتاريخ ٨/١/٢٠٢٦، لإقدامه على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه مدنيين، والتهجّم والاعتداء على مواطنين وعلى أحد أصحاب المحال التجارية.



وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء لإشارة القضاء المختص.