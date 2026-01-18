مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

الأخبار
مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
أمن وقضاء
2026-01-18 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، وبتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢٥، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة كفرزبد البقاعيّة، ويُدعى:
ع. س. (مواليد عام ١٩٨٩ لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرتي توقيف غيابيّة بجرم سرقة ومخدّرات.
وفي سياق متّصل، وبتاريخ 8 -01-2026 وبنتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة سعدنايل البقاعيّة، ويدعى:
س. ك. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه مذكرّة توقيف بجرم مخدّرات.
وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كمّية من حشيشة الكيف.
وسُلِّمَ الموقوفان إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
للقضاء
بجرائم
ومخدِّرات
مفرزة
استقصاء
البقاع
