الدفاع المدني: إنقاذ أربعة مواطنين بعد سقوط سيارتهم في نهر بسري
أمن وقضاء
2026-01-18 | 09:33
الدفاع المدني: إنقاذ أربعة مواطنين بعد سقوط سيارتهم في نهر بسري
تلقّت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الساعة 09:00 من صباح اليوم بلاغًا يفيد بسقوط سيارة داخل مجرى نهر بسري وعلى متنها أربعة مواطنين. وعلى الفور، توجّهت فرق الدفاع المدني المختصة إلى موقع الحادث، حيث نفّذت عملية إنقاذ سريعة أسفرت عن إخراج الركاب الأربعة سالمين، من دون تسجيل أي إصابات. وقد جرى التأكد من سلامتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأصول المعتمدة.
وجددت المديرية العامة للدفاع المدني تأكيدها على جهوزية عناصرها للتدخّل الفوري عند وقوع الحوادث، داعية المواطنين إلى التقيّد بإرشادات السلامة العامة، ولا سيّما تجنّب المجاري المائية والطرقات الخطرة، حفاظًا على سلامتهم.
مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
السابق
