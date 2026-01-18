الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عملية توقيف مروِّجَي مخدِّرات تتحوّل إلى اشتباك مسلّح في حيّ السلم

أمن وقضاء
2026-01-18 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عملية توقيف مروِّجَي مخدِّرات تتحوّل إلى اشتباك مسلّح في حيّ السلم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عملية توقيف مروِّجَي مخدِّرات تتحوّل إلى اشتباك مسلّح في حيّ السلم

توافرت معلومات عن قيام شخص على متن دراجة آلية نوع “GR” لون أسود، بأعمال سلب ونشل وترويج مخدّرات في محلة حي السلم.

 

على الأثر، توجهت قوة من المفرزة المذكورة إلى المكان، وأثناء محاولة القوة إلقاء القبض على المشتبه به، أقدم الأخير، ويدعى:

 -ر. ع. (مواليد عام 1996، لبنانيّ) على إطلاق النار بالجرم المشهود باتجاه المدعو: -ع. م. (مواليد عام 2002، لبناني)، حسب أقواله.

 

وأصابه في قدمه، كما أطلق النار باتجاه عناصر الدورية، الذين اضطروا إلى الرد بالمثل، مما أدى إلى إصابته في ساقه أيضًا. 

 

وقد نُقلا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

 

وبعد المتابعة، تبيّن أن الخلاف وإطلاق النار بينهما نَشَب على خلفية تجارة مخدّرات.

 

وضُبط بحوزة الأول دراجة آلية، مسدس حربيّ، وهاتف خليويّ، فيما عُثر مع الثاني على دراجة آلية وهاتف خليويّ.

 

كذلك، تبيّن أنّ الثاني من أصحاب السوابق بجرم مخدّرات، وأنّ الأول مطلوب للقضاء بموجب عدّة مذكرات قضائية.

 

وأُودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

توقيف

مروِّجَي

مخدِّرات

تتحوّل

اشتباك

مسلّح

السلم

الدفاع المدني: إنقاذ أربعة مواطنين بعد سقوط سيارتهم في نهر بسري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-28

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-11

مكمن محكم لمفرزة استقصاء بيروت يُسفر عن توقيف مروجَي مخدّرات

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-10

قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في كسروان

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-21

بالجرم المشهود... توقيف مروِّجَي مخدّرات في الزلقا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:33

الدفاع المدني: إنقاذ أربعة مواطنين بعد سقوط سيارتهم في نهر بسري

LBCI
أمن وقضاء
07:31

مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-17

القاصر ميرفت عماد اليوسف غادرت جمعية بسمة وزيتونة في شاتيلا ولم تعد...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-16

توقيف شخص استدرج ضحاياه من خلال أحد التّطبيقات ليسلبهم سياراتهم وأموالهم وهواتفهم...

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

إلى مواليد برج الميزان: 2026 سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ضربة أميركية على إيران أم لا… إسرائيل في حالة التأهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نجوم من حول العالم في الرياض…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل وصلت العملة الايرانية فعلاً إلى الصفر مقابل الدولار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كلام ترامب يُحيّر العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماعات بين دمشق وبيروت نحو معالجة ملف السجناء السوريين

LBCI
أخبار دولية
13:25

رسم خريطة نفوذٍ جديدة في سوريا بعد الإعلان عن الإتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اقتراحات بتعيين نوح زعيتر وزيرا للزراعة وفضل شاكر وزيرا للثقافة…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..

LBCI
حال الطقس
08:01

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي

LBCI
أخبار لبنان
03:29

مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها

LBCI
حال الطقس
13:16

ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
فنّ
07:00

قبلة نيكول سابا ويوسف الخال الحميمة في Joy Awards حديث الجمهور… وارتطام مفاجئ لرأسها أثناء دخولها السيارة! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:37

حقيبة نانسي عجرم في Joy Awards 2026 تشعل مواقع التواصل… والشامي يقبّل يدها داخل القاعة (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
06:20

هزة أرضية شعر بها أهالي الهرمل والبقاع الشمالي منذ قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More