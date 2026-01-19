الأخبار
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
2026-01-19 | 02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
تواصل مفارز السّير في قوى الأمن الدّاخلي مهمّة ضبط مخالفات السّرعة الزائدة عبر الرّادارات ليلاً نهاراً، والتي سجّلت خلال أسبوع، اعتبارًا من تاريخ 12-1-2026 لغاية صباح 19-1-2026، تنظيم /3652/ مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السّائقين للقيادة بتأنٍ، والحدّ من الحوادث.
كذلك، وضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنّظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخلي اعتبارًا من تاريخ 12-1-2026 لغاية صباح 19-1-2026 ضمنًا، من توقيف /271/ شخصًا، لارتكابهم أفعالًا جرمية مختلفة على الأراضي اللبنانيّة كافّة، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكّرات وأحكام عدليّة متنوّعة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مخالفات
السّرعة
الزائدة
وتوقيفات
الأمن
أسبوع
