يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شاب مجهول الهوية، يُعاني من اضطّرابات عقليّة، كان موجودًا في محلّة "سبيرز"، ولا يملك أيّ مستند قانوني، وهو موجود حاليًّا في مركز فصيلة ميناء الحصن.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومة عنه أو عن ذويه، الاتصال بالفصيلة المذكورة التّابعة لوحدة شرطة بيروت، على الرقم: 789086/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.