يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنها في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لمكافحة آفة المخدرات، ونتيجة رصدٍ ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية البقاع الإقليمية - مكتب زحلة، بتاريخ 17/1/2026، كلاً من السوريّين (م. ر.)، (أ. م. م.) و(س. ع. ب.)، في منطقة البقاع الأوسط، حيث ضُبط بحوزتهم كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون يقومون بترويجها عبر التوك توك.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص.