يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
2026-01-19 | 09:16
يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
توافرت معلومات بتاريخ 15-1-2026، لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخصَيْن بترويج المخدّرات على متن دراجتَين آليّيتَين: الأوّل في محلّة أوتوستراد السيّد هادي نصرالله، والآخر في برج البراجنة - نزلة جامع العرب.
,بنتيجة المُتابعة، انتقلت دوريّات من المفرزة إلى المكانين المذكورَين، وألقت القبض على المشتبه فيهما، وهما:
- م. ع. (مواليد عام 2003، لبناني) بحسب أقواله
- أ. م. (مواليد عام 1991، لبناني).
وضُبِطَ بحوزتهما كميّات من المواد المخدّرة المختلفة والمعدّة للتّرويج. وتمّ تسليم الموقوفَين والدراجتَين والمضبوطات إلى القطعتَين المعنيَّتّين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المخدرات
مفرزة استقصاء جبل لبنان
سلسلة توقيفات لمفرزة استقصاء بيروت وضبط آليّات مخالفة في خلال الشّهر الحالي
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
