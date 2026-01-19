سلسلة توقيفات لمفرزة استقصاء بيروت وضبط آليّات مخالفة في خلال الشّهر الحالي

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجةً للتّحرّيات والعمل الاستقصائي الذي قامت به مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من خلال دورياتها والحواجز الظّرفية التي أقامتها، في خلال شهر كانون الثاني الحالي، من توقيف 18 شخصًا في مناطق مختلفة من العاصمة، بجرائم سرقة، ومحاولة سرقة، ومحاولة قتل، ونشل، وحيازة مواد مخدّرة، وحيازة مسدّس حربي من دون ترخيص، وغيرها



كما تمكّنت دوريات المفرزة من ضبط آليّات مُخالفة: 178 درّاجة آليّة، و13 سيّارة، و2 "فان".



وسُلَّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.