أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنها وبعد توافر معلومات مؤكدة عن تقاضي رشاوى وابتزاز مواطنين داخل المصلحة المالية الإقليمية في النبطية، باشرت تحقيقاتها حيث تبين بنتيجتها تورّط كل من: "أ.ر" (رئيس المصلحة)، "ح.و" (رئيس الدائرة)، و"ع.ع" (المراقب الرئيسي)، بجرائم تقاضي رشاوى وابتزاز مقابل إنجاز معاملات إدارية، وذلك خلافًا لأحكام القوانين المرعية الإجراء.



وأفادت بأن التحقيق أظهر أن الأفعال الجرمية كانت تتم بطريقة منظّمة ومقصودة، ضمن آلية تنسيق وتوزيع دوري للمبالغ المالية المحصلة بين الموظفين المذكورين.



وذكرت أنه بناءً على إشارة النائب العام المالي، تم توقيف المذكورين وإيداعهم المرجع القضائي المختص.