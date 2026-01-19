شعبة المعلومات تُوقف مطلوبًا للقضاء بجرم قتل

في إطار العمليات اليومية التي تقوم بها قوى الأمن لملاحقة المطلوبين للقضاء وخاصة الخطرين منهم في مختلف المناطق اللبنانية، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانية، والاستقصاءات والتحرّيّات التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم وهو المدعو م. ك. (مواليد عام 1967، لبناني)المطلوب للقضاء بجريمة قتل حصلت بتاريخ 27-08-2025، في محلة شكا.



وبتاريخ 15-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة مداهمة لمكان تواجده حيث تم توقيفه بعملية خاطفه في محلة أنفه. وقد تبين وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه



وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء