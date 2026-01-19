الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
-4
o
الجنوب
9
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
-4
o
الجنوب
9
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شعبة المعلومات تُوقف مطلوبًا للقضاء بجرم قتل
أمن وقضاء
2026-01-19 | 12:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شعبة المعلومات تُوقف مطلوبًا للقضاء بجرم قتل
في إطار العمليات اليومية التي تقوم بها قوى الأمن لملاحقة المطلوبين للقضاء وخاصة الخطرين منهم في مختلف المناطق اللبنانية، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانية، والاستقصاءات والتحرّيّات التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم وهو المدعو م. ك. (مواليد عام 1967، لبناني)المطلوب للقضاء بجريمة قتل حصلت بتاريخ 27-08-2025، في محلة شكا.
وبتاريخ 15-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة مداهمة لمكان تواجده حيث تم توقيفه بعملية خاطفه في محلة أنفه. وقد تبين وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المعلومات
تُوقف
مطلوبًا
للقضاء
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-01-17
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم محاولة قتل وسرقة في حلبا
أمن وقضاء
2026-01-17
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم محاولة قتل وسرقة في حلبا
0
أمن وقضاء
2025-12-03
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج
أمن وقضاء
2025-12-03
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج
0
أمن وقضاء
2025-11-22
شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها
أمن وقضاء
2025-11-22
شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها
0
أخبار لبنان
2025-12-15
شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية
أخبار لبنان
2025-12-15
شعبة المعلومات توقِف الرأس المُدبّر لعصابات سرقة الدراجات الآلية والمطلوب بـ30 ملاحقة قضائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
0
أمن وقضاء
09:35
سلسلة توقيفات لمفرزة استقصاء بيروت وضبط آليّات مخالفة في خلال الشّهر الحالي
أمن وقضاء
09:35
سلسلة توقيفات لمفرزة استقصاء بيروت وضبط آليّات مخالفة في خلال الشّهر الحالي
0
أمن وقضاء
09:16
يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
09:16
يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
0
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-01-11
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
2026-01-11
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
0
فنّ
09:07
يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)
فنّ
09:07
يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)
0
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
0
فنّ
11:06
"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر
فنّ
11:06
"إن شاء الله تكونوا حبيتوني بالأبيض"… يارا تحسم الجدل حول إطلالة العروس وتكشف: مثل القمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران
0
أخبار دولية
13:53
نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل
أخبار دولية
13:53
نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي
0
أخبار دولية
13:28
مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟
أخبار دولية
13:28
مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
2
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
3
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
4
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
5
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
6
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
7
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
8
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More